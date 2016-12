El terra del Jardí Vertical de Tarragona acumula excrements de colom, aigua i fulles

La zona afectada és l’entorn de la Capsa Jove, el Tarragona Impulsa i l’Arxiu Municipal

Redacció

Actualitzada 08/12/2016 a les 21:12

Un alarmant aspecte de deixadesa és el que es troba la gent que passeja per l’entorn del Jardí Vertical, localitzat en l’avinguda Vidal i Barraquer i que discorre en paral·lel als magatzems de l’antiga Tabacalera, on avui estan les seus de dependències municipals com la Capsa Jove, el Tarragona Impulsa i L’Arxiu.



Des del Jardí Vertical, es precipiten a terra reguers d’aigua que, una vegada barrejada amb fulles seques no retirades, ofereix un aspecte lamentable. A aquesta pasta grisenca s’afegeixen excrements dels coloms que han aprofitat l’estructura metàl·lica del citat jardí per establir el seu hàbitat. Aquesta imatge negativa que ofereix aquesta zona de la ciutat fa setmanes que es manté i, fins i tot, empitjora per falta de neteja.



El Jardí Vertical va ser una iniciativa nascuda de la política smart i és, segons l’Ajuntament, la façana verda més gran d’Europa amb els seus 185 d’amplada per 18 d’alçada. El conegut com Smart Parc Tabacalera permet, precisament, l’eliminació de residus i la reducció de la pol·lució, una de les problemàtiques més latents en les ciutats actuals a causa de l’augment de diòxid de carboni a l’atmosfera, segon informa l’Ajuntament. Aquesta visió contrasta amb la realitat d’un espai brut i poc sa.