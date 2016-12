El disseny és més intuïtiu i atractiu i s'adapta millor als telèfons mòbils i tauletes

Actualitzada 08/12/2016 a les 11:53

L'Ajuntament de Tarragona, a través del servei Tarragona Impulsa, ha renovat el portal web dels polígons industrials de la ciutat . Aquesta eina permet la promoció dels negocis ubicats en aquests terrenys i la captació de noves empreses. A partir d'ara, la pàgina web incorpora versions en castellà i anglès per fer-ne difusió entre possibles inversors de fora de Catalunya, així com diferents millores tècniques com la incorporació d'un disseny responsiu als telèfons intel·ligents i tauletes, un cercador més àgil i un disseny més atractiu.La informació del portal tarragoní també s'ha integrat al portal web de la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE) perquè es puguin trobar les referències actualitzades dels polígons empresarials tarragonins en les consultes a la pàgina dels espais industrials de tot l'estat espanyol.En els últims dos anys el portal dels polígons industrials de Tarragona ha rebut més de 33.000 visites. Des de l'any 2012, els visitants poden trobar de forma georeferenciada totes les empreses dels polígons empresarials de la ciutat i les ofertes de naus i solars disponibles en aquests terrenys. La pàgina ofereix informació detallada de les característiques de cada polígon, com els subministraments, la informació completa de totes les empreses ubicades i la relació del sòl industrial i els edificis disponibles en cada àrea. Els polígons representats al portal web són Riu Clar, Francolí, Entrevies, PP9, PP13 i Les Gavarres. Actualment el portal recull la informació de 565 empreses diferents repartides en els sis polígons de la ciutat.