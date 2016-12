L'alcalde de Tarragona també apareix al vídeo

Actualitzada 08/12/2016 a les 17:38

Els joves que formen part del Consell d'Infants i Adolescents de Tarragona han protagonitzat un nou Mannequin Challenge, el repte d'enregistrar un vídeo amb tots els actors i actrius sense moviment. El repte s'ha assolit amb bona nota, i el resultat ha estat publicat a les xarxes socials del consistori.Al vídeo, a més dels joves del Consell, hi apareixen la regidora Elvira Ferrando i l'alcalde de Tarragona, Josep F. Ballesteros. També hi surten familiars dels nens i nenes i altres persones assistents a la sessió del Consell.El vídeo, realitzat i editat per Adriana González Arroyo, es pot veure a continuació: