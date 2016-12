Chiqui Martí revoluciona el Premium Club en el seu primer aniversari

L'artista va actuar al club de Tarragona el passat dissabte

Redacció

Actualitzada 08/12/2016 a les 15:23

L'artista d'strip-art Chiqui Martí va ser la convidada especial que el passat dissabte 3 de desembre va actuar al club d'oci nocturn de Tarragona Premium Club per celebrar el primer aniversari de la sala.



La seva actuació de pole-dance va reunir un bon grapat de persones, que no es van voler perdre la festa ambientada als anys noranta. Quatre Djs van posar música i ritme a la celebració. Els fans de Chiqui Martí també van poder fotografiar-se amb ella en un photocall instal·lat per a l'ocasió.