Van ser acomiadats el passat mes de març per l'empresa adjudicatària dels punts turístics de Tarragona, Atlas Servicios Empresariales

Redacció

Actualitzada 07/12/2016 a les 13:09

Dos treballadors de l’oficina de l’oficina de turisme i dels punts d’informació de Tarragona han estat readmesos davant la sentència que declara improcedent el seu acomiadament per part de l’empresa adjudicatària del servei d’atenció al públic en aquests espais, Atlas Servicios Empresariales.



La sentència, dictada pel Jutjat social número 1 de Tarragona el passat 4 de novembre, condemna al Patronat Municipal de Turisme de Tarragona

a que indemnitzi als acomiadats o els readmeti al seu lloc de treball amb l’abonament dels salaris des de la data d’acomiadament fins la seva readmissió. El Patronat ha optat per readmetre els dos treballadors.



Els fets es remunten al 31 de març d'enguany, quan Atlas Servicios empresariales va decidir no subrogar el contracte als sis empleats que fins llavors treballaven als punts turístics de la Rambla Nova, l'Antinc Ajuntament de la Rambla Vella i la Volta del Pallol. Dos dels acomiadats van decidir demandar l'empresa adjudicatària l'11 de maig de 2011. Ara la sentència els ha donat la raó i hauran de ser readmesos.