Un calendari solidari amb animals abandonats com a protagonistes

La campanya de GAIA Tarragona pretén aconseguir diners per les despeses veterinàries de l'associació

Actualitzada 07/12/2016 a les 17:07

Nova Veterinaria: Carrer d’Antoni Rovira i Virgili 40, Tarragona

Perruqueria Vegana Salmeron: Rambla Nova 127, Tarragona

Restaurant Vegà El Vergel: Carrer Major 13, Tarragona

Electricitat Moncunill: Rambla Vella 47, Tarragona

Centre Ser Yoga: Carrer Ixart 9, 2a, Tarragona

Terranova18: Carrer Josep V. Foix 10, Tarragona

Botiga Kabukee: Avda. Vidal i Barraquer 28, Reus

Prozovalls Centre: Carrer Artesans 51, Valls

L'associació tarragonina d'acollides i adopcions d'animals, GAIA Tarragona, posa en marxa una campanya de Nadal per ajudar als gats i gossos de la demarcació que han estat abandonats i també les colònies de gats de la ciutat. A través de la venda d'un calendari solidari, l'entitat pretén poder afrontar les despeses veterinàries dels animals que arriben a l'associació, que «normalment ho fan en molt mal estat», expliquen des de GAIA.Els protagonistes de les fotografies del calendari són animals abandonats que han arribat a GAIA i que actualment busquen una llar, i els beneficis es dedicaran íntegrament als animals de l'associació.Els punts de venda del calendari són els següents establiments:D'altra banda, l'associació estarà present els propers dies 18 i 23 de desembre a la Fira d'Artesans de Tarragona, al tram ubicat al Balcó del Mediterrani, amb un stand solidari i informatiu amb gossos que es podran conèixer per adoptar. L'objectiu és donar a conèixer la importància d'adoptar els animals i no comprar-los, fomentant la tinença responsable d'animals enlloc de les compres impulsives d'éssers vius. Aquests dies, també tindrà lloc una recollida de pinso pels gats de les colònies i els animals que es troben actualment sota la responsabilitat de GAIA. Aquesta recollida es farà al mateix stand. Entre les activitats previstes, també es farà el sorteig d'un sopar al restaurant vegà El Vergel. Els recursos que s'aconsegueixin aniran destinats íntegrament a esterilitzar algun dels gats de les colònies de Tarragona.