Salvem la Llarga demana un nou barri més petit i fer un gran parc a la Budellera

El Gepec presenta disset al·legacions al Pla Parcial, en nom de la plataforma

C.G.

Actualitzada 06/12/2016 a les 19:55

Rebaixar el nombre d’habitants que preveu el Pla Parcial de la Budellera i promoure la creació d’un gran parc natural en aquest entorn del terme municipal. Aquestes són algunes de les propostes que contenen les disset al·legacions redactades per l’organització ecologista Gepec, en nom de la Plataforma Salvem la Llarga.



El projecte contempla la urbanització d’una superfície d’1.326.450 metres quadrats, la construcció de 5.738 nous habitatges i altres usos comercials i edificis de fins a 12 plantes d’alçada en els pròxims anys. El Gepec planteja fer la construcció dels habitatges en fases d’un màxim d’un miler durant 10 anys, «sempre i quan es rebaixi el còmput global fins a xifres molt més raonables que no superin el llindar d’habitatges per un màxim global de 5.000 habitants nous».



Aquesta organització proposa «substituir els edificis de fins a dotze plantes per altres d’alçades màximes de tres pisos, més planta baixa, i de deu pisos en usos terciaris».



L’organització ecologista informa de l’existència de diversos estudis, entre ells un de l’INE, que preveuen un descens del nombre d’habitants en els pròxims anys. «Confirmen la tendència que es veu venir des de fa temps d’una reducció sistemàtica de la població». A més, recorda que «el POUM dicta que cal un desenvolupament urbanístic sostenible amb la utilització racional del territori, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures». El Gepec afegeix que l’Ajuntament defensa «un model smart i de ciutat olímpica, de la qual Tarragona en fa bandera constantment, i aquest no queda traduït en aquest Pla Parcial».



D’altra banda, l’organització ecologista parla en les al·legacions de la necessitat de contemplar la creació d’un gran parc natural en l’entorn de la Budellera, una zona de gran contingut de massa arbòria i elements patrimonials com camins d’època romana. «La zona de la Budellera és un dels espais d’un major interès connector, per la seva situació i entorn». Afegeix que «cal evitar que la ciutat penetri al camp urbanitzant el medi natural».



El Gepec assenyala en les seves al·legacions, com a factor de risc, que «la dinàmica de creixement i expansió de les urbanitzacions suposa una seriosa amenaça per la conservació del paisatge del garrofer i pi blanc, i sotmetre la línia de costa a una sobre freqüentació genera impactes sobre els hàbitats i ecosistemes més fràgils». També proposa que «els aparcaments de la platja Llarga estiguin el més allunyats possible del Bosc de la Marquesa i siguin més dispersos».