Actualitzada 07/12/2016 a les 19:49

Després d’una setmana amb el millor cinema de directors novells, el REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona tanca la seva XVI edició, després de 7 dies d’activitats diverses. S'han presentat 11 pel·lícules a concurs, tot i que s’han projectat un total de 25 films diferents durant aquesta setmana del festival.



El REC, a més, ha fet tasca de divulgació amb xerrades, conferències i tallers a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona o al Caixaforum; i amb la iniciativa 'Mira’m' ha apropat el cinema a alumnes de secundària. Els professionals del sector també han tingut un programa complet amb el Primer Test, les trobades 'One to one' i la Jornada Professional sobre Transmèdia.



Un cop més, el Festival REC ha portat a Tarragona els millors debuts de l’any i el públic ha respost. Més de 4000 espectadors han passat pel Festival REC 2016, amb una mitjana de més de 100 persones per sessió; han estat dies d’un gran ambient a l'Antiga Audiència i als diversos espais del REC.



El principal repte del REC era iniciar amb èxit els projectes europeus en què es troba immers, i acollir part dels seus socis, tot això mantenint el seu gran criteri de selecció i bon tracte al seu públic. Segons Xavier G. Puerto, director del Festival, s’ha assolit aquests reptes: «El REC ha mostrat, un cop més, que Tarragona també és cinema, i realitzant amb èxit la primera fase d'aquests projectes, el REC es configura com a generador de continguts culturals, liderant projectes europeus, projectant cap a l'exterior la marca Tarragona».



Enguany el REC també s’ha expandit a l’àmbit territorial. El festival ha viatjat a diverses poblacions per mostrar un tast del millor cinema projectant pel·lícules guanyadores d'últimes edicions del REC. A la setmana prèvia al festival, el REC ha fet passis a Vilanova i la Geltrú, Valls i Altafulla. Amb aquesta iniciativa de projeccions prèvies, el REC cerca la complicitat del territori una activitat que podria anar creixent els pròxims anys.