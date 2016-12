L'esperit solidari del Nadal arriba als gats i gossos abandonats de Tarragona

La Protectora de Tarragona i l'associació GaTvarres han organitzat actes per recaptar fons pels animals

Redacció

Actualitzada 07/12/2016 a les 09:45

Aprofitant que s’acosten les festes nadalenques, diverses associacions de Tarragona que recullen gats i gossos abandonats a Tarragona i el territori han organitzat una sèrie d’actes solidaris per recaptar fons per donar una vida digna a aquests animals.



Per una banda, la Protectora de Tarragona instal·larà una paradeta solidària al carrer Canyelles amb cantonada Rambla Nova el proper dissabte 10 de desembre per recaptar fons per donar una millor vida als animals que estan a càrrec de l’associació. La Protectora vendrà diversos articles, a més de preparar xocolata calenta i fer una sessió de fotos solidària amb tots els ‘peluts’ que els visitin. Aquells que ho desitgin també podran fer donatius.



Per altra banda, l’associació GaTavarres, que té cura dels gats abandonats a la zona de les Gavarres, el proper diumenge 11 de desembre estarà present a la Rambla Nova de Tarragona junt a La Caseta dels Gats per rebre el Pare Noel, que els ajudarà a recaptar diners pels felins. El Pare Noel donarà un regalet a tots aquells nens i nenes que facin una donació per l’associació.