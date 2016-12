Els paradistes del mercadet de Nadal amenacen a abaixar persiana

Asseguren que un majorista ven plantes de Nadal i no poden competir amb els baixos preus

Actualitzada 06/12/2016 a les 20:03

Els sis paradistes de flors que configuren el mercadet de Nadal, situat a la Rambla Nova, amenacen a abaixar la persiana perquè, segons expliquen els afectats, una de les parades, regentada per un proveïdor, «ven les flors nadalenques a preu de majorista, i amb això nosaltres no podem competir», explica una de les paradistes. És per això que han denunciat públicament la situació i han amenaçat en deixar de vendre, si la situació no canvia.



Per norma general, aquestes parades posen preus molt semblants als seus articles, «d’aquesta manera no perjudiquem a ningú», però enguany s’han trobat amb què una parada «està rebentant els preus», assegura una paradista. El preu habitual de la planta nadalenca al mercadet està entre set i nou euros, però el majorista, que enguany també ven a particulars, la té a 5,95, tal com marca un cartell ben gran situat a la parada. «Si nosaltres comprem la planta als proveïdors per cinc euros, no la podem posar a la venda per menys de set, tenint en compte el paper que l’envolta i algun detall que posem», explica una paradista, que afegeix que «no podem competir amb ell. L’única cosa que fem aquí és passar fred i veure com ell ven les plantes». A més, segons els paradistes afectats, «ell posa elements decoratius, que els aconsegueix a preu de fàbrica, però nosaltres no ens ho podem permetre».



Segons expliquen els paradistes, ja han informat de la situació a Espimsa, –empresa municipal que s’encarrega de la gestió del mercadet de Nadal–, «i en un primer moment, ens van dir que avisarien al majorista, però creiem que han deixat de fer-nos cas», diu una paradista. Per posar la parada a la Rambla Nova i vendre articles nadalencs fins al 24 de desembre, els paradistes han de pagar gairebé 1.700 euros. «Com a mínim, ens haurien de garantir les vendes. Si seguim així, haurem de tancar la paradeta», assegura un paradista, indignat.



Per la seva banda, el majorista, propietari de la parada de la discòrdia, assegura que «aquesta actuació és pròpia d’un pati de col·legi» i afegeix que Espimsa va oferir-li un lloc i «vivim en un país on el mercat és lliure». El majorista també va aprofitar l’oportunitat per dir que «si volen tenir un benefici del 400%, no és el meu problema, a mi ningú m’ha d’imposar els preus».