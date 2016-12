El testimoni d'un conductor de l'EMT permet localitzar l'arma d'un delinqüent que fugia

Va amenaçar una altra persona amb una navalla i després va fugir del lloc, llençant l'arma quan es va veure perseguit

Redacció

Actualitzada 07/12/2016 a les 12:27

El testimoni d'un conductor de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) va resultar determinant per localitzar una arma, que havia utilitzat un presumpte delinqüent al barri de Bonavista.



Els fets es van produir aquest dimarts al matí quan uns agents de la Guàrdia Urbana, a la plaça de la Constitució de Bonavista, van ser alertats per una persona molt alterada afirmant què havia estat amenaçada per un individu amb una arma blanca, agressor que ja havia marxat del lloc.



Algun testimoni dels fets va indicar als agents la direcció per on es dirigia el presumpte autor i també els van facilitar detalls per a la seva identificació, ja que encara estava fugint del lloc caminant i l'havien pogut localitzar visualment. Els agents van perseguir-lo corrents i el van interceptar a la cruïlla entre els carrers Vint-i-dos i Vuit.



Mentre es procedia a l'escorcoll de l'individu, un conductor de l'Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona es va apropar als agents, va corroborar el que deia la víctima i va explicar que el presumpte autor de les amenaces havia llençat el ganivet en la seva fugida per la zona enjardinada de la plaça Constitució.



Els agents de suport van trobar la navalla i van procedir a la detenció de l'individu per un presumpte delicte d'amenaces amb arma blanca.