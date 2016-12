El Joan XXIII participa en la identificació genètica de desapareguts de la Guerra Civil

Les mostres es recolliran amb un frotis bucal de l’octubre de 2016 al juny de 2019 un dia de cada setmana

Actualitzada 07/12/2016 a les 12:13

L’Hospital Universitari Joan XXIII participa en el Projecte d’identificació genètica de desapareguts de la Guerra Civil i el franquisme, liderat pel Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. L’objectiu d’aquest projecte és identificar les restes mortals de desapareguts de la Guerra Civil i el franquisme a través del contrast dels seus perfils genètics amb els de les persones que han sol·licitat dades en el Cens de persones desaparegudes, a la cerca de coincidències de parentiu familiar.



Les mostres es recolliran amb un frotis bucal, un dia de cada setmana, durant els períodes d’octubre de 2016 a juny de 2019. El dia de la citació es convocaran 50 familiars. Es calcula un temps aproximat per familiar de 10 minuts, cosa que inclourà l’obtenció del consentiment informat i de la mostra biològica de frotis bucal amb un escovilló específic que es conservarà a la targeta “Nucleic DNA Collection System (Life Technologies)” convenientment identificada, així com també la introducció a la base de dades del codi identificatiu de la mostra per tal de mantenir l’anonimat.



El centre encarregat de dur a terme les tasques relacionades amb l’extracció, la custòdia, el processament i contrast genètic de mostres biològiques és l’Hospital Universitari vall d’Hebron. Tot i així, a causa que en el Cens de persones desaparegudes hi consten persones de tot Catalunya, i moltes són d’edat avançada, l’Hospital Joan XXIII participarà en la presa de mostres de Tarragona.