Uns vàndals pinten amb esprai cotxes de Zamenhof i Forns

Ho fan en voreres amb poca visibilitat, mentre van caminant

J.A. Torreblanca

Actualitzada 05/12/2016 a les 08:31

Pinten amb esprai taronja, tot caminant per voreres estretes i amb poca visibilitat, els cotxes aparcats, i fugen. És el modus operandi d’un grup de vàndals que aquest últim mes ha afectat a diversos vehicles del carrer Zamenhof i especialment al passatge Forns. Els veïns sospiten que els responsables podrien ser els mateixos joves que s’apleguen en aquests indrets diàriament per beure i fumar marihuana, tot i que no han aconseguit enxampar-ne a cap.



Un dels propietaris afectats és un jove que acaba de treure’s el carnet. Li van pintar una línia horitzontal a la banda dreta, i amb prou feines ha pogut esborrar una part. El vehicle és el familiar i, segons expliquen els veïns, ja havia patit temps enrere un altre acte d’aquesta mena. «No ho fan a tots els cotxes, només als que són de color més fosc, no entenem el perquè», apunta una resident.