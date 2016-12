Una vaca presidirà la part comercial del Balcó del Mediterrani

Un establiment de la cadena Ale-Hop obrirà botiga a tocar del passeig de les Palmeres

Actualitzada 05/12/2016 a les 17:20

A Tarragona no podem fer pitjor les coses...que trist pic.twitter.com/Mj432imhhg — Oriol Sánchez (@oriolsan) 3 de desembre de 2016

Un nou establiment de la cadena Ale-Hop, dedicada als productes de regal i que té una gran vaca com a símbol, sempre instal·lada la porta de la botiga, s'obrirà a l'espai del Balcó del Mediterrani de Tarragona, just on s'inicia el passeig de les Palmeres.El local és el que durant els últims anys ha ocupat el bar restaurant Mediterráneo, que també instal·lava un bon nombre de taules a la terrassa, a tocar del monument de roger de Llúria. Actualment s'estan realitzant les obres a l'interior de la futura botiga de regals, que ja llueix el cartell de la marca franquiciada a l'exterior.Ale-Hop és una cadena d'establiments que va sorgir a Alacant i que ja disposa de centenars de botigues obertes a l'Estat espanyol i a Portugal. A Tarragona hi ha un establiment de la cadena al carrer Major, però també es poden trobar vaques saludant a l'entrada dels establiments a Cambrils, Salou o Calafell, entre d'altres.No a tothom li sembla correcte que aquests tipus d'establiments tinguin un lloc preferencial a un espai tan emblemàtic de la ciutat, on tarragonins i turistes formalitzen la tradició d'anar a 'tocar ferro':