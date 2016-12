Tivissa es prepara per acollir la V Fira de Nadal el 10 i 11 de desembre

Hi haurà expositors de diferents productes, així com també actuacions i activitats per tots els públics

Tivissa acollirà els dies 10 i 11 de desembre la cinquena edició de la Fira de Nadal, organitzada per l’Ajuntament de Tivissa i la Comissió de la Fira de Nadal, amb la col·laboració d’entitats i voluntariat local, empreses i establiments comercials locals i de fora del municipi. En aquesta edició, l’encarregat d’inaugurar la fira serà el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, en un acte institucional que tindrà lloc el dissabte, 10 de desembre, a partir de les 12.00 h.



Diversos expositors amb una gran varietat de productes locals, gastronomia, artesania i comerç ompliran els carrers del municipi durant els dies de la fira. A més també es duran a terme activitats com degustacions de vi, exposicions, animacions, tallers, demostracions d’oficis artesanals, tomb amb cavalls, corralets d’animals i atraccions per als més petits.



L’alcalde de Tivissa, Jordi Jardí, ha explicat que «la Fira de Nadal s’ha consolidat tant al nostre poble com a la comarca». En aquest sentit, Jardí ha destacat «el treball incansable» de la comissió organitzadora que ha preparat «un programa d’actes ple d’activitats paral·leles que, juntament amb els més de 80 expositors, configuren una mostra que potencia el comerç local i els actius culturals de la vila de Tivissa».



Entre altres activitats del programa, es realitzarà el tradicional Caga Tió, tombs amb cavalls, la presentació de la cervesa artesana Casa Dalmases, la visita humorística del Rei Macabeu III, la presència de l’emissari reial, i demostracions de fer bunyols, gaiates o de com ferrar un cavall.



Pel que fa a actuacions, cal destacar la presència de la Tuna Folk amb el seu espectacle de carrer Uns Follets Entremeliats, un espectacle de màgia, el concert de Nadal a càrrec de la Banda de Musica de Benissalet i l’Àula de Música Municipal de Tivissa, un cercafira amb els grallers i gegants locals, la ballada de la jota de Tivissa. Cal destacar que en aquesta edició de la fira, l’espai destinat a la degustació de vins es trasllada al carrer de l’Hospital.



D’alta banda, aquesta edició de la Fira de Nadal de Tivissa també tindrà exposicions com la 2a mostra de maquetes de Playmobil instal·lada al Casal Cultural, i una altra exposició de maquetes de fusta ubicada a Ca Valentí. També hi haurà diferents tallers com una demostració de fer neules, l’elaboració de figuretes de fusta, una degustació de licors de fruites del bosc, o la realització de dibuixos amb arena.