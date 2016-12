Tarragona comptarà amb un centre social i artístic autogestionat l'any vinent

Així ho ha promès l’Ajuntament, segons la Plataforma Oppida, tot i que encara s’està redactant el plec de condicions per determinar el pla d’usos

Després de gairebé un any de negociacions entre la plataforma Oppida i l’Ajuntament de Tarragona, tot sembla indicar que la ciutat comptarà amb un centre social i artístic autogestionat, a l’estil Can Batlló de Barcelona, un espai veïnal per compartir inquietuds socials, culturals i artístiques, ubicat al mòdul número 6 de la Tabacalera, que actualment està buit. Així ho confirmen els membres d’Oppida, plataforma que reivindica l’espai des de fa aproximadament un any.



Per la seva banda, el regidor d’Urbanisme, Josep Maria Milà, no confirma aquesta informació, però assegura que «s’està estudiant aquesta demanda». És per això que Oppida ha registrat una petició que demana que el compromís de l’Ajuntament arribi per escrit. El projecte de la Tabacalera es troba actualment en fase d’elaboració del plec de condicions per poder determinar el pla d’usos. En un principi i, segons explica la Plataforma Oppida, «al mes de desembre estarà llest el plec de condicions per poder licitar el concurs i escollir l’empresa que rehabilitarà l’espai i determinarà el pla d’usos», explica Pedro Redondo, membre d’Oppida. La plataforma preveu que podran començar a reformar l’espai a partir de febrer.



El mòdul 6 de la Tabacalera compta amb 4.000 metres quadrats aproximadament. És per això que l’entitat preveu fer la reforma de l’espai per fases. «De moment, la nostra intenció és rehabilitar la planta baixa i dotar-la de llum, de sortides d’emergència i de lavabos», explica Redondo, qui afegeix que «el projecte es finançarà de manera autogestionada i, per tant, ho anirem fent a poc a poc».



L’entitat s’ha reunit amb els representants de l’Ajuntament en diverses ocasions. «Hem aportat tota la documentació, des d’un informe jurídic fins al model de cessió que pot portar a terme. Estem ben informats», assegura Maribel Setién, membre d’Oppida.



La idea de la plataforma és crear un espai cultural gestionat per les mateixes persones que generin els continguts, on es puguin celebrar debats, conferències, exposicions i d’altres mostres d’art i cultura. «Can Batlló –un complex industrial ubicat a la Gran Via de les Corts Catalanes, a Barcelona– és el clar exemple de què volem fer aquí: un espai viu, veïnal, públic, autogestionat i amb retorn a la ciutadania», expliquen. «Creiem que la Tabacalera és una bona localització per unir els barris amb el centre de la ciutat», explica Setién.