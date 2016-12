Pessebres i diorames, l'expressió més artística del Nadal

L’exposició, organitzada per l’Associació Pessebrista, es pot visitar a partir d’avui

Els pessebres esdevenen un dels atractius més populars de les festes nadalenques. A Tarragona, la tradició ha evolucionat, i de manera millorada, gràcies a l’Associació Pessebrista de Tarragona. Com cada any, l’entitat organitza una mostra de diorames que expliquen la vida de Jesús a través de l’art. La Cripta dels Caputxins de l’església de Sant Antoni de Pàdua, ubicada a la Rambla Nova, és l’encarregada d’acollir, des de fa dos anys, l’exposició, que es podrà visitar a partir d’avui i fins al dia 2 de febrer.



Enguany, la mostra compta amb deu diorames, exposats de manera cronològica que expliquen la vida de Jesús. L’anunciació a la Mare de Déu, l’Empadronament de Jesús, l’Adoració als pastors, Els Reis davant del palau d’Herodes o la Fugida a Egipte, són algunes de les imatges que es poden veure a l’exposició, que es va inaugurar ahir al vespre.



«Una expressió artística». Amb aquestes paraules defineix l’exposició, Carles Tarragó, un dels membres de l’Associació Pessebrista de Tarragona, que assegura que «deixant de banda la part religiosa, l’exposició és una mostra d’art i de com treballar els pessebres. Cada any, els diorames es fan començant des de zero, només es conserven les figures. Els artistes –aficionats– treballen el porexpan i donen vida a les figures, des del mes de maig. El resultat són uns diorames marcats per la profunditat i el realisme.



Segons explica Tarragó, Tarragona és pionera en l’ús del porexpan. «Abans fèiem servir plaques d’escaiola, però la tecnologia ens ha aportat un porexpan de densitats altes, la qual cosa ha permès que el pessebre sigui menys fràgil», assegura Tarragó. La pintura i l’enginy són els altres ingredients per elaborar els pessebres.



L’exposició de Tarragona es caracteritza per uns diorames de grans dimensions. «Els més petits fan 1,10 metres d’alçada i 2 de profunditat; i els més grans, 1,80 metres d’alçada i 3 de perspectiva. Les figures arriben als 20 centímetres», explica Tarragó, que afegeix que «tradicionalment el diorama català és més petit, però a Tarragona els fem grans».



A part dels deu diorames, l’exposició compta amb un pessebre popular, que enguany protagonitza la principal novetat. Fins ara, aquest pessebre es feia amb suro i molsa, però enguany també és de caràcter artístic, ja que, per primera vegada, està elaborat amb porexpan. Però ningú ho diria; sembla suro de veritat.



«Des del punt central del diorama, l’espectador pot veure tota l’escena», explica Tarragó, entusiasmat i emocionat, de poder inaugurar, un any més, l’exposició, que es pot veure per només un euro i mig.