Millo espera que el 6-D «tothom actuï amb responsabilitat» i no descarta prendre «alguna mesura» si calgués

El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, celebra el dia de la Constitució a la subdelegació del govern espanyol a Tarragona

ACN.cat

Actualitzada 05/12/2016 a les 14:13

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, recorda que el 6-D és un dia festiu i confia que «tothom actuï amb responsabilitat». Segons Millo, no s'aplicarà cap seguiment excepcional dels ajuntaments, sinó que es farà de forma «habitual», si bé el delegat de l'Estat no descarta prendre «alguna mesura» segons com vagi la jornada. Millo ha recordat que els càrrecs electes poden treballar «si ho consideren oportú», però els funcionaris no, i ha advertit que no se'ls pot coaccionar a fer-ho. El delegat no es planteja que cap funcionari vagi a treballar de forma voluntària. Millo ha assistit aquest dilluns a Tarragona a la celebració del dia de la Constitució, on ha reiterat la crida al diàleg entre Catalunya i Espanya i ha demanat al president Puigdemont que assisteixi al gener a la conferència de presidents autonòmics.



Millo ha apel·lat el president Carles Puigdemont que assisteixi a la conferència per «fer sentir la veu de Catalunya, de tots els catalans i no sols d'una part, que no aïlli Catalunya i l'uneixi a les veus de la resta de comunitats», ha declarat el delegat del govern espanyol, durant el seu parlament en l'acte públic de celebració de la Constitució, convocat aquest dilluns al matí a la Subdelegació del govern espanyol a Tarragona.



Millo ha volgut retre homenatge als pares de la Constitució espanyola i s'ha preguntat per què ara alguns consideren «una barrera» allò que va esdevenir un «punt d'encontre per a tota una generació d'espanyols». El delegat de l'Estat ha ressaltat que, des de la democràcia, Catalunya ha completat una «profunda descentralització» i ha assolit «les més altes quotes d'autogovern», amb el traspàs de 200 competències.



Millo, agafant-se a la terminologia marinera, ha manifestat que alguns han volgut agafar el «rumb de la col·lisió», mentre l'Estat aposta per arribar «a bon port». «Ningú pot témer al diàleg, perquè tenim molt de què parlar, i no sols del què interessa a uns, sinó del què afecta a tots els catalans», ha insistit. En aquest sentit, Millo ha situat la Constitució com el pal de paller i exemple del diàleg per salvar diferències.



El delegat de l'Estat a Catalunya s'ha referit a la trobada que va mantenir divendres amb el president Puigdemont, tornant a repetir que «el lema ha de ser diàleg o diàleg», i que la Constitució no s'ha de veure com cap «barrera» o «línia vermella», sinó com un «punt de trobada». «Catalunya necessita més ponts i menys línies, perquè aquestes creen fronteres, mentre els ponts uneixen camins», ha conclòs Millo.



Durant l'acte, Enric Millo ha estat acompanyat pel subdelegat del govern espanyol a Barcelona i accidental a Tarragona, Emilio Ablanedo -que ostenta aquest càrrec de forma provisional des de fa gairebé un any. Segons Millo, el territori tindrà nou subdelegat «molt properament», però que encara no està res decidit. La celebració ha culminat amb un brindis que el delegat del govern espanyol ha dedicat a la Constitució i al rei.