«Michael Jackson arriba a la TAP»

José Arturo Andrés porta un musical basat en el petit dels Jackson que, en part, es veurà a Tele5 per Nada

Actualitzada 05/12/2016 a les 09:25

José Arturo Andrés és el productor d’un espectable que els dies 10 i 11 de desembre arriba a la Tàrraco Arena Plaça per recordar la figura del rei del pop, de Michael Jackson. Michael’s Legacy és un muntatge que els amats d’aquest artista no es poden perdre. El musical començarà a les 18 hores. Andrés és el representant del grup valencià Inhumanos.

—Mantinc una gran amistat tant amb Ximo MJ com amb la seva esposa Núria Carreras, reconeguda com una de les millors coreògrafes de l’Estat. Vaig veure moltes vegades el seu espectacle a la Comunitat Valenciana, que fins ara era el seu territori natural. Em vaig adonar que allí on Michael’s Legacy anava, les entrades s’esgotaven i l’espectador acabava d’en peus.—Sí. Un bon dia es va posar en contacte amb mi un famós i reconegut distribuïdor teatral, pràcticament assegurant que Michael’s era poc menys que un xec al portador. Que Déu l’escolti.—Després de la trucada del distribuïdor, vaig arribar a un acord amb Ximo per fer un gran càsting entre els millors ballarins del país, per fer una selecció i poder sortir a altres llocs de país i a l’estranger amb aquest producte. Vam afegir un audiovisual meravellós i un vestuari molt variat i treballat.—Encara que no tinc fills físics, cuido i treballo amb els participants com els meus fills artístics. Quin pare parla malament dels seus fills? Fora bromes, ha quedat simplement espectacular. Fa unes setmanes vam fer en un teatre d’Albacete una mena d’assaig general i va quedar fenomenal. La recaptació era per a una ONG. En unes hores es van omplir les 600 localitats. El públic s’ho va passar molt bé, posant-se de peus i ballant des de l’inici de la representació i corejant les cançons del rei del pop.—És molt bo, i perdona la immodèstia. És un tribut musical amb nou ballarins, dos cantants... tot en directe i, evidentment, destaco la presència de Ximo MJ, avalat pel club de fans d’Espanya i d’altres països com un dels millors impersonator del Michael Jackson. És autèntic.—És una persona imbuïda de l’essència del personatge, viu o mort, com és el cas, i transmet tota la personalitat d’aquest.—Al llarg de dues hores, el públic veu un musical absolutament fidel i es retroba amb la manera d’actuar de Michael Jackson en els seus espectaculars directes. Utilitzem el mateix format i apliquem una fidelitat absoluta a la persona i als temes musicals d’ell.—Un una de les actuacions a València ens va veure un famós productor televisiu. El resultat va ser que ens van contractar com un dels xous de les gales de Nadal i Cap d’Any de Tele5. Vam gravar el passat dia 22. T’asseguro que el veuran els espectadors els causarà sensació.—Exactament, Bad, Smooth criminal i Thriller.—Mantinc una relació professional amb Inhumanos, he fet espectacles amb música del 80 amb orquestra i altres activitats, i ara estic del tot ficat amb aquest homenatge que fem a Michael Jackson.