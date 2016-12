Les famílies de Bonavista es reallotjaran en pisos d'emergència social a partir de dimecres

Els serveis tècnics duran a terme els estudis geotècnics requerits per esbrinar les causes dels moviments

05/12/2016

Les cinc famílies desallotjades d’un habitatge de Bonavista per risc d’esfondrament es reallotjaran en pisos d’emergència social a partir del proper dimecres, tal i com ha explicat la regidora de Serveis de l’Ajuntament de Tarragona, Ana Santos. Mentre esperen a poder entrar en aquests pisos, tres de les famílies s’allotjaran a l’hotel Urbis, mentre que les altres dues han rebutjat aquesta opció i han decidit passar aquests dies d’impàs a casa dels seus familiars. Una d'elles serà reallotjada el proper dimecres, mentre que les altres dues es reallotjaran entre divendres i dilluns.



Els serveis tècnics duran a terme els estudis geotècnics requerits per esbrinar les causes dels moviments que han provocat les esquerdes, a més d’establir les bases per fer la revisió estructural de l’immoble. A més, també s’estudiarà l’estat de l’edifici adjacent al que està en risc d’esfondrament. Per altra banda, els serveis tècnics juntament amb la brigada de l’Ajuntament tapiaran aquesta tarda els accessos a l’edifici per evitar que es robin els objectes que han quedat a l’interior.