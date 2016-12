La Fira de l'Oli clou amb èxit tot i que amb menys facturació per la pluja

La collita és menor, però de més qualitat

J.A. Torreblanca

Actualitzada 05/12/2016 a les 08:44

La pluja va aigualir ahir l’última jornada de la Fira de l’Oli DO Siurana de la Rambla Nova. «D’altres anys sabíem que el diumenge era el dia més fort, però amb aquest temps no ha pogut ser», apuntava Josep Enric Tutusaus, de la Cooperativa Agrícola de Salomó. Amb tot, molts van ser els que, amb paraigua, es van acostar per degustar i comprar l’oli verge extra del territori.



Diumenge a banda, les xifres de divendres i dissabte han estat força positives per les 19 cooperatives. «És una fira molt assentada», explicaven. La collita d’enguany, és més reduïda –dels quatre milions i mig de quilos d’oli, als tres milions– a causa de la sequera estiuenca, però d’especial qualitat, ja que segons explicava el president de la DO, Antoni Galceran, en retardar-se la maduració de l’oliva ha sortit un oli «més afruitat» i «amb més aromes».



La minva en la producció ha originat que la garrafa de cinc litres hagi incrementat el preu en un euro, passant dels 23 als 24 euros. Es tracta «d’un preu just», segons la tècnica de la DO, Montserrat Gelonch, per la gran qualitat del producte i tota la feina dels pagesos que hi ha al darrere.