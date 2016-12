La Capsa de Música tanca l'any amb un desembre ple de música, cinema i formació

Ofereix un total de quatre propostes on els concerts són els protagonistes

Actualitzada 05/12/2016 a les 10:42

L’Associació de Músics de Tarragona (aMt) ofereix per aquest desembre quatre propostes que barregen la música, el cinema i visites escolars a La Capsa de Música. La primera activitat tindrà lloc el diumenge 11 de desembre a les 19.30h i consisteix en un doble concert a càrrec de Gnaposs, que presentarà el seu cinquè disc Gnaposs Groove, i Virgili and the Rivals, que presentaran el seu EP Contact. El preu de l’entrada és de 5 euros amb consumició.



El torn del cinema arribarà el dijous 15 de desembre amb la projecció d’Inside Llewyn Davis, un film de Joel i Ethan Coen del 2013 guanyador del Gran Premi del Festival de Cannes el mateix any. La sessió començarà a les 20.30 h i l’entrada és gratuïta amb consumició mínima obligatòria.



Per altra banda, els alumnes de 5è de primària de l’Escola Bonavista visitaran la Capsa de Música de Tarragona el divendres 16 de desembre al matí dins del projecte Escoles a la Capsa, iniciat l’any passat entre l’aMt i les escoles de la ciutat i barris. D’aquesta manera es vol fomentar el gaudi per la música com a mitjà d’expressió i comunicació i conèixer un espai multidisciplinar, aprenent de forma experimental les múltiples possibilitats que ofereix de la mà dels propis músics de la aMt.



L’última activitat de l’any a la Capsa de Música serà una nit de rock fusió, jazz, folk, música simfònica i paisatges sonors, que tindrà lloc el dissabte 17 de desembre a les 22 h. Obrirà la nit On The Raw, supergrup instrumental barceloní que aposta per experimentar en diversos entorns i aprofundir en la recerca d’un so vibrant i emocional. Els seguiran els tarragonins AppleSmellColour, que s’acomiaden indefinidament dels escenaris amb aquest concert. A més, els assistents rebran amb l’entrada una còpia del Capsa de Música Live Vol.1, primer disc d’una sèrie dels millors directes enregistrats a la sala, que en aquest cas és dels propis AppleSmellColour, enregistrat el passat desembre. L’entrada costa 10 €, i inclou una consumició i el CD de regal.