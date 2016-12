Joaquín Reyes i Ernesto Sevilla aterren a Tarragona el 28 de gener

Tenen programada una única representació de 'Viejóvenes' al Palau de Congressos

Redacció

Actualitzada 05/12/2016 a les 20:15

'Viejóvenes', l'espectacle creat l'any passat per Joaquín Reyes i Ernesto Sevilla amb motiu dels seus dotze anys de trajectòria professional conjunta arribarà a Tarragona el pròxim 28 de gener, a la sala August del Palau de Congressos.



L'espectacle ja duu més de 100 representacions arreu de l'Estat i ha passat per 45 ciutats diferents, amb una assistència global de més de 90.000 espectadors. Els dos actors còmics no presenten un espectacle de monòlegs, sinó que aposten per realitzar esquetxos humorístics, que van repartir-se durant l'actuació.



L'espectacle, de dues hores de durada, es representarà el dia 28 de gener a les 20.30 h i el preu de les entrades anirà dels 25 als 28 euros (més 2 euros de despeses)