El Port de Tarragona participa en el primer Med Ports Forum

S’ha celebrat a Marsella el 29 i 30 de novembre

Actualitzada 05/12/2016 a les 17:00

El Port de Tarragona va estar present al primer Med Ports Forum, celebrat a Marsella el 29 i el 30 de novembre. El seu objectiu ha estat crear un instrument per fomentar la cooperació entre els ports del Mediterrani sobre temes comuns com seguretat, protecció del medi ambient, formació en rutes alternatives, i nova cadena de subministrament en els models d’evolució del transport marítim.



Joan Basora, director de Desenvolupament Corporatiu i Sostenibilitat del Port de Tarragona, va oferir una conferència en el fòrum en la qual va destacar el compromís i el lideratge dels ports en el marc econòmic del territori on s’ubiquen. En aquesta línea, Basora va reclamar la necessitat del corredor ferroviari mediterrani per impulsar la competitivitat dels ports, i que continuïn aportant valor afegit en tota la cadena logística i de transport.



Basora també va exposar que actualment els dos grans fluxos comercials són Àsia-Amèrica pel pacífic i Àsia-Europa pel canal de Suez i el Mediterrani. Per tant, avui hi ha un tràfic de mercaderies que és quasi 3 vegades el de l’Atlàntic. En canvi, el 75% d’aquest tràfic passa per Gibraltar i va cap als ports del nord d’Europa. És per això que els ports han de treballar amb responsabilitat per col·laborar en el desenvolupament del Mediterrani com a zona amb gran potencial, i han de batre el desequilibri amb els ports del nord d’Europa amb eficiència i competitivitat.