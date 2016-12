Desallotgen les cinc famílies de l'edifici en mal estat de Bonavista

Els afectats passaran tres dies a l’Hotel Urbis, però segueixen preocupats pel seu futur

Les cinc famílies, que fins avui vivien al bloc número 14 del carrer Disset de Bonavista, ja han buidat tots els seus pisos, perquè, segons està previst, avui seran desallotjats. Després que Diari Més fes una radiografia del mal estat de l’edifici, els tècnics arquitectes de l’Ajuntament han decidit que les famílies no podien continuar vivint en aquestes condicions. I és que alguns dels pisos de l’edifici estaven plens d’esquerdes de dimensions considerables, la qual cosa va provocar que el passat mes d’agost els tècnics decidissin apuntalar els pisos.



Les cinc famílies, algunes amb nens petits, s’allotjaran a l’Hotel Urbis de Tarragona, com a mínim durant tres dies. És per això que es mostren preocupats, «perquè no sabem on dormirem quan acabi la nostra estada a l’hotel», apunta Antonia Pacheco, una de les afectades. Tot i així, els veïns estan tranquils, ja que no hauran de tornar a passar una altra nit a un edifici que està a punt d’ensorrar-se.



Avui al matí, les cinc famílies tenen cita amb els assistents socials per parlar sobre el seu futur i trobar alguna solució. Segons Pacheco, «ens diuen que no hi ha pisos buits per allotjar-nos, però nosaltres no podem fer front a lloguers alts. Només demanem que ens deixin temps per buscar-nos un lloc assequible on viure». De moment, els afectats, amb una barreja de tristesa i alegria, van treure ahir els mobles i les seves pertinences del pis. Molts veïns de Bonavista van sortir al carrer per mostrar el seu suport a les famílies afectades.