Convergència reclama voreres al Camí de la Cuixa

Considera «insofribles» les condicions del carrer, que qualifiquen de perillós «per a vianants i vehicles»

Redacció

Actualitzada 05/12/2016 a les 11:48

CDC a l’Ajuntament de Tarragona, ha denunciat aquest dilluns la perillositat que presenta el Camí de la Cuixa tant pels vianants com pels vehicles. «Les condicions d’aquest carrer són insofribles», ha manifestat el portaveu de la formació, Albert Abelló, que ha assenyalat que es tracta d’una via de 300 metres d’allargada sense vorera i sense línia de separació entre els dos sentits de circulació.



La vorera que comença al Passeig Sant Antoni desapareix i els vianants no tenen més remei que caminar per la calçada», explicava Abelló, que recordava que «fa molts anys que els veïns reclamen la millora de la seguretat d’aquesta via».



L’únic pas de vianants que existeix al Camí de la Cuixa s’ubica en una corba «on els ciutadans no tenen prou visibilitat per creuar. Tant els vianants com els conductors haurien de poder utilitzar aquest carrer sense haver de preocupar-se per la seva seguretat», ha manifestat Abelló.



El Portaveu de CDC considera «incomprensible, la inacció de l’equip de govern davant la perillositat que presenta el Camí de la Cuixa i les reiterades queixes dels veïns». Abelló ha denunciat que el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Tarragona (PMUST) no contempli la millora d’aquesta via.