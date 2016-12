Records d'infantesa per celebrar els 50 anys

Les que van ser alumnes de Lestonnac-l’Ensenyança de Tarragona tornen a les aules

Les antigues alumnes del col·legi tarragoní Lestonnac-l’Ensenyança que aquest any compleixen 50 anys van tornar a les aules per un dia. Diverses estudiants del centre van recordar les seves vivències a les aules en un acte inclòs en una celebració molt assenyalada.



Les assistents a la trobada van poder fer una visita per les instal·lacions del centre i van tornar a seure a les aules. A més de la visita a l’escola, les antigues alumnes han anat celebrant el seu 50è aniversari amb diversos actes, com ara un dinar de germanor.