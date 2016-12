Reconeixement de luxe per a dos guies turístics de Tarragona

Han estat guardonats amb el Luxury Travel Award Europe

Redacció

Actualitzada 04/12/2016 a les 17:30

El turisme és un dels sectors més importants de la ciutat de Tarragona, i en són moltes les empreses que ofereixen guies per la ciutat. Argos Tarragona, però, sobresurt de la resta, i ha estat guardonada amb el premi Luxury Travel Award Europe. Es tracta d’un reconeixement molt prestigiós en el món de les guies de viatges i que permetrà a l’empresa aparèixer durant tot el 2017 a la nova edició de la Luxury Travel.



Des del 2006, Paco Tovar i Julio Villar dirigeixen Argos Tarragona. Apassionats de la història, van decidir iniciar la seva pròpia aventura després de dedicar-se durant un grapat d’anys a fer de guies turístics. El Luxury Travel Award Europe atorgarà encara més prestigi a la seva empresa i a la seva relació amb els clients, ja que el premi s’atorga tenint en compte l’excel·lència i el nivell d’atenció al públic.



Argos Tarragona ofereix visites guiades per Tarragona descobrint dues de les èpoques més esplèndides de la ciutat, l’etapa romana –la més rica-, i la medieval. A més, també ofereixen visites a altres ciutats de les comarques com Reus o Altafulla. En la votació del Luxury Travel Award hi participen socis de molt renom com la cadena hotelera Hilton.