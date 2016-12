Convidats de luxe en l'estrena de la nova temporada simfònica

L’Orquestra Camera Musicae de Tarragona actua amb d’Alexandra Soumm i Tomàs Grau

L’Orquestra Camera Musicae (OCM) tarragonina ha donat el tret de sortida a la quarta temporada simfònica amb dos convidats de luxe. Prop de 700 persones van omplir el Teatre Tarragona per veure l’actuació de l’orquestra, que va actuar acompanyada amb dos intèrprets de luxe: Alexandra Soumm i Tomàs Grau.



Soumm, una virtuosa violinista francesa, va interpretar el concert per a violí i orquestra del prestigiós Txaikovski en la primera part de l’actuació. En la segona, l’OCM va oferir la simfonia número 5 del mateix autor sota la batuta de Tomàs Grau, que ha dirigit grans artistes com la mateixa Alexandra Soumm.



Aquesta actuació no només marca l’inici de la quarta temporada de l’OCM, fundada el 2006, sinó que també forma part de la temporada Octubre 16 – Febrer 17 dels teatres tarragonins. Després de l’èxit del concert, l’orquestra repetirà actuació amb Soumm i Grau al Palau de la Música Catalana aquest diumenge a la tarda.