Tarragona 2018 aprèn a apagar focs

Una quinzena de voluntaris han participat al curs d’extinció d’incendis

Gerard Faiges

Actualitzada 03/12/2016 a les 16:03

Malgrat la prorrogació dels jocs del mediterrani per l’any 2018, els membres de l’organització i els voluntaris segueixen treballant per a tenir-ho tot llest quan arribi la cita. Aquest dissabte al matí ha estat el torn d’una quinzena dels voluntaris de l’equip de primera intervenció i extinció d’incendis, que han realitzat un curs a l’Espai Tabacalera.



Durant les primeres hores de la jornada, els membres han rebut una classe teòrica en la que han après consells i ordres d’actuació, han conegut els plans d’evacuació i altres informacions importants sobre com prevenir i extingir incendis. Més tard, en un racó del pàrquing del Magatzem M1 i l’Espai Tabacalera han realitzat tasques pràctiques amb extintors per tal d’apagar petits incendis.