Reconeixement del Gremi de Pagesos al sosteniment i innovació del món agrari

L’ajuntament de Tarragona acull l’entrega dels premis ‘Rec Major’ i la ‘Medalla de Sant Llorenç’

Redacció

Actualitzada 03/12/2016 a les 17:24

El Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre de Tarragona atorga, anualment, dues distincions: el Rec Major i la Medalla de Sant Llorenç. El primer premi reconeix a persones, institucions i entitats destacades en el foment i innovació agrària, mentre que el segon reconeix aquelles implicades en la conservació i foment del patrimoni i les activitats culturals del Gremi.



Aquest divendres a la nit, la sala d’actes de l’ajuntament de Tarragona va acollir la 24ª edició de la cerimònia de lliurament d’aquests guardons. Aquest any, el premi Rec Major se’l van endur Àngel Juàrez Almendros pel seu impuls en la creació del Parc del Francolí, i la cervesa artesanal Ibèrika per la seva aportació en el món de la cervesa artesanal.



Pel que fa a la Medalla de Sant Llorenç, els premiats van ser Jordi Rovira Fortuny per la seva implicació en la organització dels Tres Tombs; Mossèn Isidre Torremadé per la seva implicació en les festivitats litúrgiques i del Gremi; Adolf Quetcuti Carceller per la seva col·laboració en les obres a la seu del Gremi; i Josep Bertran Gimferrer, a qui es va agrair l’acord de patrocini amb Repsol que va aconseguir evitar la desaparició dels Tres Tombs.



L’acte va estar presidit per l’alcalde tarragoní, Josep Fèlix Ballesteros, l’Arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, i el Delegat del Departament d’Agricultura de la Generalitat, Àngel Xifré. Després de l’entrega dels guardons, la Coral Gregal va interpretar diverses peces musicals tradicionals de la província i, a més, es va fer un tast de la cervesa Ibèrika i de l’oli DOP Siurana al Pati del Rei Jaume I.