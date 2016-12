Tarragona commemora el Dia Internacional de les persones amb discapacitat

La rambla Nova acull una fira d'entitats del sector i s'ha fet també la lectura d'un manifest

Actualitzada 02/12/2016 a les 12:51

Tarragona celebra aquest divendres 2 de desembre el Dia Internacional de les persones amb discapacitat amb diversos actes a la Rambla Nova. Al llarg del matí, una de les coques de la Rambla s'ha omplert amb la Fira d’entitats del Consell Municipal de la Discapacitat i també amb la lectura del manifest dels 10 anys de convenció, elaborat i llegit per membres de les entitats que integren el Consell Municipal de la Discapacitat. A la lectura hi han assistit també l'alcade de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros i representants de les diferents formacions polítiques municipals. Després de la lectura va actuar el grup Guspirals amb una actuació musical i el grup STO Solc amb la performance Som capaços!.



A part dels actes centrals que es realitzaran a la Rambla també n’hi haurà en altres espais. A les 18h s’inaugurarà l’exposició 25 santatecles de Festa per a tothom al Pati Jaume I i a les escales del Palau Municipal es farà una (Re)lectura del manifest. La tarda finalitzarà a la plaça de la Font amb una exhibició de zumba i l’actuació de la cantant vallenca Maria Jacobs. La food truck de la Fundació Onada estarà instal·lada durant tota la tarda a la plaça de la Font.



El dies 2, 3 i 4 de desembre s’il·luminaran de color taronja, el color de la diada, la façana del Palau Municipal i la Torre dels Vents.