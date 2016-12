Milà continuarà gestionant el pla de la Budellera, malgrat la seva vinculació al projecte

L’equip d’arquitectes que treballa en el projecte està encapçalat pel fill del regidor d’Urbanisme, la qual cosa obliga a Milà abstenir-se en els tràmits

La CUP insisteix

El regidor demana més «implicació» en el projecte

El regidor d’Urbanisme, Josep Maria Milà, demana més implicació ciutadana en el planejament urbà del pla de la Budellera, en lloc del «què hi ha d’allò meu». Aquest pla, impulsat per una junta de compensació privada, ha rebut nombroses crítiques de veïns i ecologistes. «A mi m’agradaria que en un projecte s’impliqués la Cambra de Comerç, la de la Propietat Urbana i els sindicats», manifesta el regidor, desencantat perquè el gruix d’al·legacions, segons ell, se centren en interessos propis. Per altra banda, el termini per presentar les al·legacions al projecte del Pla Parcial de la Budellera encara no s’ha iniciat. Segons el secretari municipal, Joan Anton Font, el termini començarà quan es notifiqui públicament al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), que està previst que sigui d’aquí a dues setmanes. Aquest procediment està sent més lent del que s’esperava, perquè, segons el procediment d’iniciativa privada, l’administració està obligada a notificar el projecte individualment a tots els propietaris. Segons la presidenta de la Federació de Veïns de Llevant, Gemma Fuster, «l’única cosa que demanem és que s’elabori una maqueta perquè els veïns puguin entendre el projecte, i així al·legar amb arguments».

El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Tarragona, Josep Maria Milà, continuarà al capdavant de la gestió del Pla Parcial de La Budellera, malgrat la seva vinculació familiar i professional amb el projecte, que contempla 5.789 habitatges promoguts per una junta de compensació presidida pel constructor José Luis García. Així ho van deixar clar ahir la portaveu de l’equip de govern, Begoña Floria, i el mateix regidor Milà, durant una roda de premsa convocada per esvair dubtes sobre la tramitació de l’aprovació inicial del pla de la Budellera.Aquestes incerteses vénen donades després que el regidor Milà no s’abstingués durant l’aprovació, quan segons la llei 40/2015 del Règim Jurídic del sector públic, que assenyala que els regidors amb conflicte d’interessos han d’abstenir-se en la votació. I és que l’equip d’arquitectes que treballen en el projecte està encapçalat pel fill del regidor. L’equip de govern reconeix que «hi va haver un error en la votació d’aprovació, fruit de la dinàmica de la pròpia junta de govern», explica Floria. El regidor Milà va votar a favor del projecte fins a dues ocasions, la d’urgència i la d’aprovació inicial, malgrat que els arquitectes responsables són del Despatx Milà, fundat per ell mateix.El regidor va notificar en una carta, en data 18 d’abril de 2016, que s’abstenia en tot el procediment administratiu, però no va tenir en compte que també ho havia de fer durant la Junta de Govern. «Em pensava que ja es donava per fet i que no era necessari recordar-ho», assegura Milà. En aquesta carta, el regidor delegava la responsabilitat jurídica a la regidora Ivana Martínez, que és l’encarregada de signar els documents. «Però a l’hora de reunir-se amb els veïns i explicar el projecte ho continuarà fent Milà», diu FloriaTot i així, segons el secretari municipal, Joan Anton Font, que també va assistir en la compareixença, «l’error no anul·la la validesa i tampoc obliga a repetir la votació, ja que la llei contempla que si el vot de Milà no era determinant per l’aprovació, l’acord té validesa». Font va explicar que només es necessiten tres vots a la Junta de Govern fer eficaç qualsevol acord. «En aquest cas, la junta estava formada per vuit persones, per tant, el vot de Milà no era determinant», assegura Font, que va afegir que «la responsabilitat d’abstenir-se és del mateix regidor, no del secretari» i va insistir que, com que el vot no era determinant, no va advertir de la irregularitat «perquè no afecta la legalitat de l’expedient».Josep Maria Milà va entrar a formar part de l’equip de govern l’any 2015, quan ja feia quatre anys que s’havia jubilat. Actualment, el seu fill és l’arquitecte que actua com a interlocutor amb l’Ajuntament pel projecte de la Budellera. «Em sap greu que es qüestioni la seva tasca, perquè és una persona íntegra, honesta i de reconegut prestigi professional», assegura Floria.La CUP va registrat ahir una petició demanant un informe jurídic de secretaria que justifiqui la gravetat d’aquest error, «per saber si la tramitació s’ha d’anul·lar o no», diu Laia Estrada, portaveu de la formació. La CUP assegura que es capfica amb el tema, ja que «estem davant del desplegament d’una part del POUM que va ser redactat per la mateixa persona que l’està desenvolupant com a regidor, i el mínim que demanem és que es tracti de manera rigurosa», diu la portaveu de la CUP, Laia Estrada.Per la seva banda, la presidenta de la Federació de Veïns de Llevant, Gemma Fuster, ha assegurat que «no veiem convenient que l’encarregat de valorar les al·legacions del projecte de la Budellera sigui la persona que tracta el pla com la nineta dels seus ulls».