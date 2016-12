Les cooperatives de la DOP Siurana presenten l'oli nou a la Fira de l'Oli

A banda dels estands amb els expositors, es faran diversos tatsors i tallers relacionats amb aquest producte

Actualitzada 01/12/2016 a les 21:05

Una vintena de cooperatives de la Denominació d’Origen Siurana participen des d’avui i fins diumenge a la 16a edició de la Fira de l’Oli de Tarragona. La cita, que estava organitzada per la setmana passada, es va ajornar a aquest cap de setmana a causa de la pluja. Enguany, la mostra presenta una imatge renovada i diverses novetats. Entre aquestes destaquen les activitats al voltant de l’oli que es desenvoluparan sota el títol Glopets de l’oli, que es duran a terme a l’estand de l’organització. Així doncs, es faran tallers de fer sabó a partir de l’oli, de manteniment d’oliveres al jardí, de fer conserves casolanes d’olives, de tastos guiats d’oli, etc.



També hi haurà el sorteig de sis lots de 15 litres d’oli cadascun, a partir de les butlletes repartides als compradors del mercat municipal i als compradors de la fira. Demà al matí es farà el tradicional esmorzar amb oli nou a la Rambla. El diumenge a les 11 del matí es farà el vermut tapa DOP Siurana.



Des del Consell Regulador, remarquen el «valor afegit» que té l’oli produït sota el segell de la DOP Siurana. «Té unes característiques molt concretes pel que fa al gust i pels processos que se segueixen a l’hora de produir-lo». I afegeixen: «L’oli és el nostre paisatge, la nostra gastronomia, la nostra cultura. És més que un simple aliment».