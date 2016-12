«En la moda menys és més, tot i que cal arriscar»

La experta en moda ofereix un Coaching de Moda i Personal Shopper a El Corte Inglés de Tarragona.

Actualitzada 02/12/2016 a les 16:56

Empresària d’èxit, escriptora i bloguera. I tot amb la moda com a protagonista. Fiona Ferrer Leoni s’atreveix amb tot tipus de projectes relacionats amb les tendències en moda i bellesa, sector en la qual n’és una experta. Així m’ho demostra amb la seva actitud engrescadora i disposada a tirar endavant tot aquells projectes en els que creu firmament. Una de les iniciatives en la qual actualment està immersa es el Coaching de Moda i Personal Shopper que ha emprès amb El Corte Inglés i que presenta aquest divendres 2 de desembre a Tarragona.

No sé si tinc èxit o no, el que sí que puc assegurar és que tinc molt d'afany i quan crec en un projecte intento fer-ho el millor possible. També crec en les coses a llarg recorregut. Vaig escriure un llibre, me’n vaig anar a buscar el segon i ara em centraré en el tercer. Vaig crear un programa de televisió, Supermodelo, després en vaig crear un altre, Fiona te necesito i tant de bò pugui explicar-vos ben aviat el tercer projecte de televisió que tinc entre mans. Sóc una persona molt constant, ja que crec que a la vida cal fer les coses a llarg recorregut.El projecte de Coaching de Personal Shopper de El Corte Inglés que presento a Tarragona porta tres temporades en marxa, cosa que vol dir que funciona i que és necessari. La moda és una indústria que mou bilions i hi ha moltíssima gent que treballem en aquest sector, per això cal donar-li suport. Jo sóc una ferma defensora de la marca Espanya i de la moda. No m’agraden els plagis i m'agrada donar a conèixer el que és interessant.Sóc una gran fanàtica de les camises texanes i ara a l'hivern dels jerseis de cashemere de coll de puxa i over size, més grans, ja que em semblen molt elegants. A més són peces que poden anar bé tant pel dia com a la nit en un moment determinat. Avui en dia sortim al matí de casa i tornem a la nit, amb la qual cosa també cal buscar peces còmodes, que no s’arruguin ni s’embrutin molt.Allò més important és saber empatitzar amb el client, ja que el tema de l’autoestima i de demanar ajuda no és fàcil, per la qual cosa és important que d’alguna manera sigui una bona psicòloga. A més ha de ser capaç de dir-te el que et queda bé i el que et queda malament, sempre amb educació i respecte.Els aporta seguretat i sobretot practicitat, ja que t’estalvien temps i en molts casos diners. Hi ha moltes firmes que simplement per portar una marca diferent costen molts més diners quan tenen la mateixa qualitat que altres marques. A més hi ha llocs en els quals és impossible trobar la roba tota sola. Per exemple a El Corte Inglés, que és la tercera botiga més gran del món i la primera d’Europa. Cada vegada que vinc a un coaching trobo alguna cosa que no he vist en l’anterior, sempre hi ha un nou descobriment. El fet de poder tenir una persona que t’aconselli i t’ajudi és molt important.Una aposta segura és el vellut, que és tendència. És una cosa una mica innovadora que està bé barrejar-la amb peces negres o bàsiques. A més n'hi ha de moltíssims colors i és molt festiu.En la moda menys és més. Moltes vegades per voler anar massa arreglades ens passem i cometem errors, per la qual cosa aplicar-se el concepte menys és més és molt important. Encara que també cal arriscar una mica i posar-li un toc divertit. Sobretot ara amb les xarxes socials, on veus estilismes que són divertidíssims i penses ‘perquè no?’.El món online és meravellós perquè li ha donat veu a molta gent, tant a famosos com a no famosos. En el cas de les persones conegudes és meravellós, perquè si algú treu una informació que no és correcta et pots defensar, cosa que abans era molt difícil. Però el món online també ha creat molt d'intrusisme. Em sembla fantàstic que existeixin blogueres, però també cal professionalitzar tot aquest món. No pot arribar algú i opinar sobre moda sense tenir ni idea del tema. I si opinen bé fantàstic, però jo rebutjo totalment aquells que fan crítiques no constructives, perquè darrere d’un dissenyador i d’una feina hi ha molta gent i ningú no té dret de trencar els teus somnis. Si han de recolzar la moda i les marques em sembla genial, si les destrueixen sóc totalment reticent.Els diria que cal treballar i ser constant, escriure dues o tres vegades a la setmana i tenir en compte la immediatesa, que és molt important en el món de les xarxes. A més has de crear el teu propi estil. Hi ha molts blogs de moda i, per tant, si vols crear-ne un t’has d’inventar alguna cosa original. A més també cal tenir una mentalitat empresarial i ser conscient que no pots publicitar qualsevol cosa, sinó allò afí al teu blog. D’altra banda destacaria que no és tan important la quantitat de seguidors, sinó la seva qualitat i que siguin fidels. També cal tenir molt clars els objectius i a quin públic et vols dirigir.Segur que ha vingut per quedar-se, tot i que no es quedaran totes les blogueres. Si el teu públic és de 15 anys i en tens 20 ja se te n’ha anat el públic, per això és important estar constantment innovant. I el que passa és que cada dia n’hi haurà una de nova i una de millor. Com tot en la vida, sempre n’hi ha una de millor que tu.Si, de fet és molt important que evolucioni. No et pots adormir a la vida. Jo m’aixeco i m’invento un projecte, hi ha vegades que el maduro i penso que potser no funcionarà, però quan crec en alguna cosa vaig a per ella. A la vida cal innovar perquè res no és per sempre.El meu tercer llibre, amb l’editorial Esfera, que sortirà el 2017. És una tercera novel·la ficció, com els dos anteriors: Wacu Girls i Cuando el tiempo hace tictac. Potser és més adulta i està molt vinculada al meu món, estic format en la trama. D’altra banda tinc entre mans un possible projecte digital i de televisió molt interessant. A més seguiré amb El Corte Inglés, ja que aquest projecte em sembla meravellós i espero que tingui una quarta temporada.