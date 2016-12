Els treballadors d'Adif a Tarragona anuncien tres dies de vaga pel pont

UGT i CGT endureixen la lluita i convoquen aturades pels dies 5, 7 i 9 de desembre per exigir millores tant del servei com per a la plantilla

ACN

Actualitzada 02/12/2016 a les 13:39

Els treballadors d'Adif a Tarragona han anunciat tres dies de vaga per a la setmana vinent, en ple pont. Les jornades d'aturada -de 24 hores- s'han convocat pels dies 5, 7 i 9 de desembre. Des d'UGT i CGT es fa una crida a la mobilització, si bé l'empresa ha imposat uns serveis mínims del 60%. Els sindicats endureixen les mesures de pressió i avisen que seguiran en peu de guerra fins que Adif no resolgui les deficiències del servei al territori i millori la situació laboral del personal. Amb un total de 297 empleats a tota la demarcació, el comitè de vaga assegura que la plantilla s'ha anat reduint fins a un 23% en els darrers nou anys, des del 2007 a enguany. Els sindicats valoren positivament les reunions mantingudes a l'Eurocambra, però insisteixen que a Tarragona la situació és «agònica».