Els CAPs s'adhereixen a la campanya d'ús de lavabos «No puc esperar!»

Una targeta identificativa permetrà accedir de forma gratuïta als locals adherits i, ara, tots els dels Centres d’Assistència Primària

Moisés Peñalver

Actualitzada 01/12/2016 a les 20:58

Els Centres d’Assistència Primària de Tarragona s’han adherit, junt amb els de tota Catalunya, a la campanya «No puc esperar!», que intenta que les persones amb un problema mèdic puguin accedir gratuïtament i de forma urgent a un lavabo.



A la iniciativa, creada mitjançant la col·laboració de l’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU) i la unitat de malaltia inflamatòria intestinal de l’hospital Josep Trueta de Girona, s’han adherit també establiments públics que cedeixen els seus lavabos.



A Catalunya ja són gairebé 2.400 establiments els que participen en aquesta iniciativa, que serà visible gràcies al distintiu acreditatiu a la porta que proveeix l’ACCU Catalunya. Tots els CAP posaran progressivament l’etiqueta visible a la porta. Les targetes seran emeses tant per l’associació ACCU com pels metges de les Unitats Malalties Inflamatòria Intestinal i pels Serveis de l’Aparell Digestiu dels hospitals col·laboradors qui les lliuraran als pacients que considerin que les necessiten. Les targetes no seran nominals, però estaran numerades.