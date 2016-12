El sistema CRAI de la URV el més eficient de les universitats estatals

Se n'ha avaluat la qualitat i l'accessibilitat de la informació per calcular-ne l'eficiència

02/12/2016

L’índex de potència del sistema CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació) de la Universitat Rovira i Virgili dobla la mitjana de la 'Red de Bibliotecas Españolas Universitarias', Rebiun, les dades de la qual analitza el SECABA-Rank Universitarias. A la URV la segueixen en eficiència les biblioteques de la Universitat Politècnica de València, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid i la Universitat de Barcelona, en els cinc primers llocs. L’any 2014 els CRAI de la URV ocupaven la segona posició del rànquing.



El SECABA-Lab és un grup multidisciplinari format per investigadors dels àmbits de documentació i de la informàtica. Dirigit per Enrique Herrera, el grup està especialitzat en l’avaluació de la qualitat i l’accessibilitat de la informació. Elabora anualment un rànquing de biblioteques universitàries i un altre dels sistemes de biblioteques públiques. El seu anàlisi es basa en l’indicador de la Potència del Sistema, que posa en relació la potència d’entrada (basada en el pressupost) amb la potència de sortida (basada en la circulació, mesurada en els préstecs domiciliaris i els documents descarregats dels recursos electrònics). Amb això es calcula l’índex que permet comparar la eficiència de les biblioteques. En el cas de la URV, l’any 2015 aquest índex va ser de 2,08, per a un índex de base 1,00 per la mitjana del total Rebiun. En el rànquing hi figuren 43 universitats i 19 d’elles, encapçalades per la URV, tenen una eficiència per sobre de la mitjana del conjunt.