El REC lidera un programa de cinema europeu des de Tarragona

'Across the line' viatjarà per sis països per incentivar el debat sobre l'estat actual d'Europa

Redacció

Actualitzada 02/12/2016 a les 18:39

El festival REC lidera des de Tarragona el programa 'Across the line', una selecció de pel·lícules procedents de tota Europa que viatjarà per sis països del continent per promoure el cinema europeu i incentivar el debat sobre l'estat actual d'Europa. El director del Festival REC i coordinador del projecte europeu, el Xavier Garcia Puerto, ha explicat que amb 'Across the line' es pretén mostrar Tarragona com a generadora de cultura. En concret, el programa recorrerà Espanya, França, Estònia, Itàlia, Portugal i Àustria durant aquest any i el vinent. Segons Garcia Puerto, la idea és «presentar pel·lícules que enganxen» però que també «retin a l'espectador sobrepassant fronteres per portar el debat sobre la nova Europa a la societat i fer visibles i accessibles els nous creadors».



El programa compta amb el suport de beques Creative Europe, concedit per la Unió Europea, amb qui el REC ja va treballar l'any 2014 amb el projecte 'Off the Wall', que oferia una mirada de joves directors d'Europa de l'Est sobre les conseqüències de la caiguda del Mur de Berlín, al 25é aniversari del fet històric.



Quatre de les pel·lícules del programa 'Across the line' es projectaran al REC. Una d'elles és 'Caina', del director Stefano Amatucci, una proposta italiana sobre una dona que recull cossos dels immigrants que arriben a la costa en el seu intent de creuar el Mediterrani. El film d'Amatucci s'acaba d'estrenar a escala mundial al festival Tallinn Black Nights i és estrena estatal al REC16. D'altra banda, s'estrena a Catalunya 'La mano invisible' del director espanyol David Macián, un film que convida a l'espectador a la reflexió sobre el món laboral en l'actualitat. Aquesta pel·lícula, a més, té segell tarragoní amb l'actor de casa, Edu Ferrés.



El programa també inclou 'Park', una coproducció entre Grècia i Polònia, dirigida per Sofia Exarchou que acaba de guanyar el Premi Nuevos Realizadores de San Sebastián. El film tracta sobre un grup de joves que deambulen i maten el temps a les ruïnes de les instal·lacions olímpiques d'Atenes 2004. També s'estrena a Catalunya 'House of Others' de la directora Rusudan Glurjidze, que explica la història dels supervivents de la guerra de Geòrgia que han d'ocupar a la casa dels vençuts, on no podran escapar-se dels fantasmes del conflicte.