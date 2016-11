Tarragona en Comú demana una auditoria pública de comptes per saber el cost dels Jocs

El partit polític critica la falta de transparència del govern

Redacció

Actualitzada 01/12/2016 a les 11:43

Tarragona en Comú ha demanat una auditoria pública de comptes per saber els detalls d’aquest projecte: el cost, el que resta per invertir i quant costaria tirar-lo enrere. «Creiem que la gent té dret a conèixer els detalls d’aquest projecte», exposa la formació política, que critica la falta de transparència del govern.



El grup polític afirma que aquest «és un model de gestió de la ciutat que no compartim», ja que «endeuta més a la ciutat i s’està tirant endavant sense tenir en compte la opinió de la ciutadania». Exposa que la inversió promesa per l’Estat i la privada no estan confirmades i ni partits ni ciutadania coneixen el pla B, a més de no conèixer «les comptes al detall» de la construcció dels equipaments que estan en marxa.