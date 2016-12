Música, exposicions i tallers pel Dia Internacional de les persones amb discapacitat a Tarragona

Els actes tindran lloc aquest divendres 2 de desembre

Redacció

Actualitzada 01/12/2016 a les 15:41

Tarragona celebra aquest divendres 2 de desembre el Dia Internacional de les persones amb discapacitat amb una sèrie d’actes a la Rambla Nova. A les 10 del matí s’obrirà la Fira d’entitats del Consell Municipal de la Discapacitat, ubicada entre els carrers Comte de Rius i Sant Francesc, i durant el matí s’han organitzat activitats com tallers de titelles, de percussió corporal i de bàsquet. A les 11:30h és realitzarà la lectura del manifest 10 anys de convenció, elaborat i llegit per membres de les entitats que integren el Consell Municipal de la Discapacitat. A continuació, actuarà el grup Guspirals oferirà una actuació musical i el grup STO Solc realitzarà la performance Som capaços!.



A part dels actes centrals que es realitzaran a la Rambla també n’hi haurà en altres espais. A les 18h s’inaugurarà l’exposició 25 santatecles de Festa per a tothom al Pati Jaume I i a les escales del Palau Municipal es farà una (Re)lectura del manifest. La tarda finalitzarà a la plaça de la Font amb una exhibició de zumba i l’actuació de la cantant vallenca Maria Jacobs. La food truck de la Fundació Onada estarà instal·lada durant tota la tarda a la plaça de la Font.



El dies 2, 3 i 4 de desembre s’il·luminaran de color taronja, el color de la diada, la façana del Palau Municipal i la Torre dels Vents.