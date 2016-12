Més de 250 persones assisteixen a la xerrada de la Fundació Pasqual Maragall a Tarragona

La conferència 'Es pot prevenir l'Alzheimer?' va anar a càrrec de la neuropsicòloga de la Fundació, la Dra. Nina Gramunt

Redacció

Actualitzada 01/12/2016 a les 13:40

Més de 250 persones van assistir aquest dimecres a la tarda a la xerrada Es pot prevenir l’Alzheimer?, a càrrec de la neuropsicòloga de la Fundació Pasqual Maragall, Dra. Nina Gramunt, que es va celebrar a la Sala Eutyches del Palau Firal i de Congressos de Tarragona.



La Dra. Gramunt va parlar sobre la importància de portar una vida saludable. Una bona alimentació, mantenir una vida social activa, controlar els factors de risc cardiovascular, tractar correctament les depressions o estimular la ment amb la lectura o passatemps son alguns dels consells que es van donar durant l’acte.



Es calcula que un de cada tres casos d’Alzheimer s’atribueix a factors de risc que es poden modificar seguint uns bons hàbits de vida. Per això, fer esport, menjar sa i portar una vida social activa és la millor inversió per a la salut física i mental, i una forma de tenir a ratlla moltes afeccions, entre elles també malalties del cervell com l'Alzheimer.



El Dr. Jordi Camí va explicar els estudis i investigacions que està portant a terme la Fundació per conèixer millor l’inici i desenvolupament d’aquesta malaltia. Un d’ells és l’estudi alfa, un dels estudis més complexos i amb major nombre de voluntaris que existeix al món dedicat a la detecció precoç i a la prevenció de l’Alzheimer que es va iniciar el 2012. L’encarregada de cloure l’acte va ser la portaveu de la Fundació i filla de Pasqual Maragall, Cristina Maragall.