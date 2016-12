Enric Montefusco prossegueix a Tarragona gira de presentació de 'Meridiana'

L'exlíder de Standstill actua aquest dissabte a Les Golfes Club

Rafa Quílez

Actualitzada 01/12/2016 a les 17:41

El músic barceloní Enric Montefusco prosseguirà aquest dissabte, dia 3, a Tarragona una gira que el portarà també a Barcelona i Madrid per presentar el seu primer disc en solitari, 'Meridiana'.



Després del concert a Les Golfes Club de Tarragona, Montefusco presentarà 'Meridiana' el 14 de desembre a Barcelona -Casino l'Aliança del Poblenou-, dins del Festival del Mil·leni, i després visitarà València -16 de desembre, Rambleta-, Madrid -16 de febrer, Teatre Lara- i Múrcia -17 de febrer, sala REM-.



Montefusco, de 39 anys i que va liderar durant 18 anys Standstill, banda que va virar del hardcore-punk en anglès dels seus inicis al rock independent en castellà del final, va tancar fa dotze mesos aquesta porta i ha tornat ara en solitari amb 'Meridiana' (Buena Surte), títol referit a l'avinguda barcelonina on es va criar, un carrer que va allotjar gran part dels emigrants espanyols dels 60.



Però, en aquesta ocasió, prescindeix de guitarres i baixos elèctrics per narrar històries quotidianes amb palmes, percussions diverses, violins, piano, acordió, flauta, tible, violoncel, viola, violí, mandolina, bateria, guitarra espanyola, guitarra de dotze cordes i molts cors, cosa que conforma un disc coral, acústic i orgànic que Montefusco, veu i guitarra espanyola; interpreta en directe acompanyat per Ramon Rabinad, bateria i cors; Aleix Puig, violí; i Pere Jou, teclats, trompeta, acordió i cors.



L'exlíder de Standstill anirà alternant la gira amb la direcció escènica de 'Tata Mala', una obra teatral que es va estrenar en l'últim festival Grec de Barcelona que part d'un text de la seva parella, Diana Bandini.



Montefusco portarà aviat a Madrid, per tornar després de nou a Barcelona, un muntatge en el qual participen els Falcons de Barcelona i que tracta sobre el poder de la cultura popular com a eina per buscar el que ens uneix i superar el que ens fa por.