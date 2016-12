Detenen 7 tennistes per arreglar partits, un d'ells disputat a Tarragona

En total, s'han detingut 34 persones en aquesta operació

La Guàrdia Civil ha detingut a Barcelona una de les 34 persones, entre elles set tennistes, arrestats per arreglar suposadament partits de tennis, amb la qual cosa van aconseguir beneficis en apostes de més de mig milió d'euros en tornejos a Espanya, la majoria a Sevilla, i Portugal des de 2013.



Segons han informat fonts pròximes a la investigació, dels 34 detinguts a tot Espanya, un ha estat arrestat a Barcelona, en el seu cas un suposat membre de la trama -que no és tennista-, mentre que un dels partits sota sospita es va celebrar a Tarragona.



En roda de premsa, la responsable de l'operació, que s'ha desenvolupat en diverses províncies espanyoles, la tinent María Jiménez, ha explicat que tots els tennistes són homes que es troben en el rànquing nacional entre els llocs 30 a 360 i en l'internacional del 800 al 1.400, i la casa d'apostes més perjudicada ha estat BET365.



Ha afegit que els tennistes han pogut incórrer en un delicte de corrupció en l'esport, castigat amb una pena de presó de sis mesos a quatre anys i inhabilitació i la possible prohibició de la federació de tennis a seguir jugant en tornejos.



Al conjunt d'implicats se'ls atribueix, a més, estafa i pertinença a organització criminal.



Amb aquesta operació, denominada Futures, la Guàrdia Civil ha desmantellat una organització especialitzada en manipulació de partits de tennis.



Manipulaven resultats de partits de categoria Futures i Challenger sobre els quals disputaven apostes en línia, obtenint-ne un lucre.



Fins al moment s'han detectat disset esdeveniments esportius suposadament arreglats celebrats a Sevilla, Huelva, Tarragona, Madrid i Porto, encara que la Guàrdia Civil està pendent de rebre informació, per part de mitjans d'apostes, sobre si han estat corromputs altres esdeveniments sobre els quals es tenen sospites.



L'operació s'ha saldat amb la detenció de 34 persones, set d'elles tennistes, a les províncies de Madrid, Sevilla, la Corunya, Pontevedra, Còrdova, Almeria, Huelva, Cadis, Barcelona, Càceres, Badajoz i Ciudad Real, entre els quals hi ha els dos capitostos de l'organització, establerts a Sevilla i la Corunya.



Els agents van iniciar la investigació al febrer del 2015 després de rebre una informació de la Tennis Integrity Unit (TIU), un organisme internacional encarregat de vetllar per la integritat en el món del tennis, sobre un intent de corrupció en un esdeveniment esportiu que va denunciar un tennista de Madrid.



Les primeres gestions van permetre saber que per a la manipulació dels partits utilitzaven la figura de l'intermediari, un dels tennistes detinguts, que era el que mantenia el contacte directe amb els altres jugadors que corrompre per arreglar els resultats i així obtenir una quantitat proporcional a l'aposta.



L'intermediari tenia una relació de confiança amb altres jugadors als quals corrompia en haver competit amb ells i compartit entrenaments.



Pocs dies abans dels tornejos forçava una trobada amb ells i els oferia quanties concretes per arreglar determinats aspectes del partit que habitualment consistien en la pèrdua de determinats jocs sota el seu servei.



En els casos en els quals el tennista intermediari no aconseguia corrompre els jugadors els arribava a oferir el doble o el triple de la comissió i si no accedien intentava convèncer-lo algun dels dos capitostos del grup. Alguns tennistes, al final, van accedir per por de represàlies per part de l'organització.



Una vegada que el tennista acceptava la manipulació era comunicat per l'intermediari als seus capitostos, que, a través d'una aplicació de missatgeria instantània, creaven grups de difusió amb persones de confiança i familiars possibilitant així l'augment dels guanys generades amb les apostes realitzades.



La Guàrdia Civil ha pres declaració a tennistes participants en aquests esdeveniments sospitosos que han reconegut la corrupció.



L'operació ha estat desenvolupada per l'Equip de Frau Econòmic i Blanqueig de Capitals de la Comandància de la Guàrdia Civil de Madrid i ha comptat amb la participació de la Direcció General d'Ordenació del Joc del Ministeri d'Hisenda.



Es va iniciar per ordre de la Fiscalia de Madrid que va rebre la citada denúncia d'un tennista al qual van oferir arreglar un partit, encara que un Jutjat madrileny s'ha inhibit a favor d'un altre de Sevilla, el d'Instrucció número 5, per seguir instruint el procediment.