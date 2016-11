Anna Torralba i Pol Guasch guanyen el premi Apellc per a joves

El premi Joves.Lit es va lliurar aquest dimecres a la sala de graus de la URV

Redacció

Actualitzada 01/12/2016 a les 10:07

L'Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes de Tarragona, (APELLC) va lliurar aquest dimecres els guardons corresponents a la desena edició del Premi Apellc Jove de Narrativa i Poesia. Es tracta d'una convocatòria adreçada a joves de 14 a 21 anys.



En la categoria de 14 a 17 anys, el primer premi va ser per a Anna Torralba del Blanco, de Barcelona, amb l'obra presentada amb el títol Confessions inconfessables. Es tracta d'una obra que, a criteri del jurat, destaca per «l'originalitat de l'estructura, amb un pròleg que li fa de final, el punt d'ironia que destil·la i la tasca d'investigació que ha dut a terme l'autora per confegir el relat».



Pel que fa a la categoria de 18 a 21 anys, el primer premi va correspondre al tarragoní Pol Guasch i Arcas, amb l'obra Les flors silvestres sempre tornen. En aquest cas, el jurat va valorar especialment que l'obra tenia «una estructura ben travada que fa avançar la història encadenadament, que és una obra difícil d'encasellar en cap gènere, amb un estil propi que en fa atractiva la lectura, amb bones descripcions i reflexions, i amb històries originals».



El jurat del premi estava format per Raquel Galofré, Anna Gispert, Lurdes Malgrat, Adrià Targa, Jordi Vinyals i Montserrat Coll. L'acte de lliurament dels premis es va fer a la Sala de Graus de la URV i va comptar amb l'actuació de Xavier Pié, que amb el seu saxo va acompanyar la lectura de diversos fragments de les obres premiades.