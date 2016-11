Una ordenança regularà la gestió dels deu camps de futbol municipals

L’Ajuntament sancionarà els clubs que no compleixin amb el que digui la nova regulació

Carles Gosálbez

Actualitzada 29/11/2016 a les 21:31

Tarragona disposa de deu camps municipals de futbol, dels quals vuit són de gespa artificial i un, el Nou Estadi, de gespa natural, que són gestionats per part dels clubs que els utilitzen. Per millorar la reglamentació del seu ús i evitar possibles especulacions, la regidoria d’Esports treballa en la redacció d’una ordenança amb l’objectiu que comenci a aplicar-se el pròxim estiu, quan els clubs iniciïn la preparació de la nova temporada.



La gestió del bar i de la publicitat, i l’establiment d’horaris d’ús de les instal·lacions, sobretot quan comparteixen el camp més d’un club, són algunes de les qüestions que regularà la nova ordenança.



La regidora d’Esports, María Isabel Negueruela, va explicar ahir en roda de premsa que en aquest àmbit «intervenen diversos agents i estem elaborant un informe, la redacció del qual es troba en la fase final i ben aviat el contingut serà revisat per una comissió d’estudi». «Aquest és un tràmit indispensable per a l’aprovació inicial al plenari», va remarcar. Un cop aprovada, l’ordenança estarà trenta dies a exposició pública.



Negueruela va informar que «la intenció de l’equip de Govern és que continuïn sent els clubs del barri els qui gestionin els camps de futbol, però amb una normativa general més clara i comuna per a totes les instal·lacions».



El gerent del Patronat d’Esports, Ramon Cuadrat, ha explicat que l’ordenança establirà la fórmula «per establir la millor gestió» i va dir que «el manteniment dels camps el paga l’Ajuntament i farem un estudi per veure com es regula l’explotació dels bars que hi ha als camps». Cuadrat va afegir que en el cas que dos clubs tinguin assignats el mateix camp del barri, com succeeix a Bonavista, «hauran de conviure i l’ordenança establirà els horaris dels partits i entrenaments, i regularà altres aspectes, amb drets i obligacions».



Com exemple, el gerent del Patronat d’Esports va comentar que, si una entitat o un grup de persones vol utilitzar les instal·lacions, ho podran fer. «Per a ells seran les hores que quedin lliures i el Patronat podrà disposar d’aquestes. El club haurà d’obrir les portes del camp i els ingressos en concepte de lloguer del camp també serà per al club». Igualment, «se sancionarà el club que no compleixi amb l’establert, però encara no s’han decidit les quanties». «Tot ho fem per millorar la gestió de les instal·lacions», va concloure Cuadrat.