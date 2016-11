Un Mamma Mia solidari reuneix a més de 400 persones contra el càncer de mama

L'espectacle va tenir lloc al Tinglado número 1 del Port de Tarragona

Una representació solidària del musical Mamma Mia, a càrrec del grup de ballet i interpretació del Club de Tennis Tarragona (CTT), va reunir a més de 400 persones el passat dissabte al Tinglado número 1 del Port de Tarragona per lluitar contra el càncer de mama.



Més de 50 persones van representar l'espectacle, que s'ha reeditat després de l'èxit assolit en la primera representació de finals d'estiu. Aquest ha estat dirigit per Joan Álvarez, i ha requerit de moltes hores d'assaig per part dels actors i actrius que van sortir a l'escenari. L'organització de l'esdeveniment de dissabte va anar a càrrec de Rotary Club, que a més també va disposar una mostra de fotografia a les mateixes instal·lacions.