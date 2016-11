Tarragona reforça la presència policial per un Nadal «més segur»

La campanya s'inicia dissabte 3 de desembre i s'allargarà fins diumenge 8 de gener

Actualitzada 30/11/2016 a les 18:39

Una campanya de seguretat conjunta de la Guàrdia Urbana de Tarragona i dels Mossos d'Esquadra arriba per Nadal. Des d'aquest dissabte 3 de desembre i fins el diumenge 8 de gener, es realitzaran 129 rutes de patrullatge a peu al matí i 153 a la tarda al centre de la ciutat, mentre als barris de ponent se’n faran 37 al matí i 34 a la tarda. Al barris del nord en tocaran 18 al matí i 15 a la tarda. A més dels patrullatges a peu, la Divisió de Proximitat s'entrevistarà amb comerciants per tal de prevenir comportaments incívics i fets delictius.



També es planificaran operatius policials amb Mossos d'Esquadra per la festa d'estudiants a la TAP la nit del 22 de desembre, la nit de Nadal i la festa de Cap d'Any. La Guàrdia Urbana tindrà dispositius específics de la sortida de l'Home dels Nassos i el Bany de Sant Silvestre el dissabte 31 al matí, la cursa de Sant Silvestre a la tarda i la cavalcada de Reis el dijous 5 de gener a la tarda.



A més de la presència al carrer, la Guàrdia Urbana també incrementarà els controls de trànsit sobre el consum d’alcohol i la seguretat viària. A l’àmbit de la Seguretat Ciutadana s’establiran dispositius a les zones comercials i d’oci nocturn. Finalment, en relació al trànsit, s’incrementarà la presència d’agents de mobilitat al voltant de les zones comercials amb l’objectiu d’afavorir la circulació de vehicles, evitant embussos i denunciant les actituds incíviques en matèria de trànsit.