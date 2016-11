PortAventura renuncia a una indemnització per no poder acollir als seus hotels els participants dels Jocs Mediterranis

La companyia referma el seu «suport total» a l’esdeveniment de Tarragona que havia d'allotjar els esportistes al parc

PortAventura World ha reiterat aquest dimecres el seu «suport total» a la celebració dels Jocs Mediterranis que havien de tenir lloc el 2017 i que s’han ajornat al 2018. En un comunicat, la companyia ha lamentat la situació «pel que representa per a les administracions involucrades i per al conjunt del territori de Tarragona». Els participants en l’esdeveniment esportiu s’havien d’allotjar als hotels del parc temàtic, però l’empresa afirma que, «com a mostra d’aquest suport, PortAventura ja va comunicar en conèixer-se l’ajornament que renuncia a qualsevol tipus de penalització o indemnització que es pogués exigir». La direcció de PortAventura ha expressat també la confiança de poder seguir contribuint a l’èxit del projecte, que veu com una iniciativa de gran importància per a la projecció de la ciutat de Tarragona i per al conjunt de la Costa Daurada».