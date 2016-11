Noves jornades empresarials de Cepta a la casa Joan Miret de Tarragona

Aquestes jornades es conceben com sessions de contacte entre empresaris

30/11/2016

Les instal·lacions de la Casa Joan Miret han acollit, aquest dimecres 30 de novembre, una nova sessió de les jornades ‘Presentacions d’Empresa’ de Cepta, una convocatòria que la confederació duu a terme regularment per tal de presentar el servei que duen a terme diverses empreses de les comarques de Tarragona a clients potencials que poden estar interessats en els seus productes i serveis. Així, aquestes trobades es conceben com sessions de contacte entre empresaris destinada a establir nous llaços entre empreses pròximes entre elles en l'àmbit geogràfic que poden establir objectius conjunts de negoci.



En aquest cas, i com ja s'ha programat en edicions anteriors, abans de la sessió de 'networking' lliure entre els participants, un total de quatre empreses de diferents àmbits de les comarques de Tarragona han exposat a tots els assistents els serveis que ofereixen i com poden complementar l'activitat econòmica de tots els participants.



En la sessió d’aquest dimecres, han estat les empreses AG Planning, dAffinis Detectius Privats, Let’s Cars i Tipsa. La sessió s’ha iniciat amb la benvinguda a càrrec del president de Cepta, J. Antoni Belmonte, que ha seguit amb les intervencions dels representants de les empreses. A continuació, l’acte ha finalitzat amb un refrigeri en el qual han participat tots els assistents.